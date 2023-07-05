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Признать преступления ВСУ против детей Гутерриш не нашел в себе мужества - Небензя

19:43 05.07.2023

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских ВС против детей в ходе конфликта. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать — для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», — сказал он.

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