Признать преступления ВСУ против детей Гутерриш не нашел в себе мужества - Небензя
19:43 05.07.2023
«Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать — для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», — сказал он.
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