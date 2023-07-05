Постпред РФ при ООН привел шокирующие факты жестокости бойцов украинских нацбатов
20:25 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Жестокость преступников киевского режима поражает воображение, — сказал он. — В одной из школ города Лисичанска ЛНР бойцы из печально известного добровольческого отряда „Торнадо“ обустроили настоящую пыточную. Детей истязали и насиловали, все это снимали на видео. В городе с мирным названием Счастье ЛНР при участии директора одного из лицеев был организован подвоз девушек-сирот батальону „Айдар“ для издевательств и удовлетворения сексуальных потребностей».
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