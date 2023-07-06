Сбер помогает китайским производителям выходить на российский авторынок
09:20 06.07.2023
Сбербанк и его дочерние компании финансируют создание автосборочных мощностей в России и поставки китайских автомобилей и техники в дилерские центры.
Для развития локального производства автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде Сбербанк открыл предприятию лимит в 3 млрд руб. и уже получил заявку на увеличение финансирования до 10 млрд руб. На заводе стартовало производство девяти моделей автомобилей трех китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. До конца 2023 года модельный ряд увеличится до 20 наименований. С 2024 года предприятие планирует выпускать более 100 тыс. автомобилей в год.
СберЛизинг начал сотрудничать с китайской автомобилестроительной компанией FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») в 2021 году и сегодня лидирует по объему продаж в лизинг данного бренда в России. Продажи техники FAW в СберЛизинге в первом полугодии 2023 года выросли на 80% по сравнению со второй половиной прошлого года.
СберФакторинг заключил контракт с дистрибьютором техники FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») на финансирование поставок автомобилей в сеть дилерских центров. Благодаря факторингу дилеры смогут получить отсрочку оплаты до 180 календарных дней, 30 из которых оплатит FAW. Это позволит сохранить оборотные средства в бизнесе, увеличить количество поставляемых автомобилей и, следовательно, продажи.
«Мы видим большой интерес автопроизводителей КНР к российскому рынку и встречный интерес со стороны частных покупателей и бизнеса, поскольку авто китайских брендов зачастую выигрывают у конкурентов по соотношению цены и качества, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Поэтому корпоративно-инвестиционный блок Сбера совместно с нашими дочерними компаниями активно работают с китайскими партнерами, помогая развивать дилерскую сеть и сборку авто на территории России. Уверен, что это даст отрасли новый импульс к росту и успешно заместит ушедшие из страны западные автобренды».
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