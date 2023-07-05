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Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на Милашину и Немова

22:25 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Волков В. Г. доложил председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „д“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-службе.

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