Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на Милашину и Немова
22:25 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Волков В. Г. доложил председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „д“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 21:10 05.07.2023
- Часть батальонов белгородской самообороны получат оружие – губернатор Гладков
- 20:25 05.07.2023
- Постпред РФ при ООН привел шокирующие факты жестокости бойцов украинских нацбатов
- 19:43 05.07.2023
- Признать преступления ВСУ против детей Гутерриш не нашел в себе мужества - Небензя
- 19:15 05.07.2023
- За неделю бензин в России подорожал в среднем на 14 копеек
- 19:00 05.07.2023
- Проект в память о жертвах политических репрессий «Последний адрес» глава СПЧ считает неправильным
- 18:35 05.07.2023
- МВД Франции: Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории страны
- 18:28 05.07.2023
- Сбер запустил масштабный фэшн-проект для сотрудников «Среда мерча»
- 18:25 05.07.2023
- Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО
- 17:40 05.07.2023
- Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету
- 17:12 05.07.2023
- ЦРУ не осознают влиятельность радикальных сил внутри Украины — Newsweek
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать