Мэр Собянин: За две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс. пассажиров

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Примерно за две недели, прошедшие с момента запуска первого регулярного маршрута электрических трамваев по Москве-реке, ими воспользовались более 22 тыс. горожан. По словам мэра столицы Сергея Собянина, между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» курсируют восемь экологичных речных судов. «У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и ее архитектуру», - отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Промежуточные остановки маршрута судов размещены рядом с достопримечательностями мегаполиса. К примеру, неподалеку от причала «Сити-Багратион» есть смотровая площадка с видом на небоскребы. До торгово-развлекательного центра «Афимолл-Сити» и экспоцентра на Красной Пресне легко добраться от причала «Сити-Центральный». А с «Трехгорного» - до Нового Арбата и Дома правительства.

По словам мэра, речной электрический транспорт удалось полностью интегрировать в систему столичного транспорта – пасссажиры могут оплачивать проезд банковской картой, картой «Тройка» и используя биометрическую систему.