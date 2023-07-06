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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 руб., евро — 100 руб.

09:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:20 мск, курс доллара рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 руб. К 07:23 мск евро составлял 100,31 руб. (+1,33%)

К 07:30 мск, курс доллара ускорил рост до 92,32 руб. (+1,46%). В то же время курс евро дорожал до 99,88 руб. (+0,89%).

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