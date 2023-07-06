Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружения.

«Замедление контрнаступления происходит из-за определенных трудностей на поле боя. Там все очень сильно заминировано. Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — добавил Зеленский.