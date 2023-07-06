0
0
44
НОВОСТИ

Во Львове прозвучали взрывы

09:20 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов раздалось во Львове и Тернопольской области, власти объясняют это работой средств ПВО. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 06.07.2023
Контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе — Рогов
0
8
09:20 06.07.2023
Сбер помогает китайским производителям выходить на российский авторынок
0
48
09:05 06.07.2023
Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
0
91
09:00 06.07.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 руб., евро — 100 руб.
0
100
08:23 06.07.2023
Мэр Собянин: За две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс. пассажиров
0
176
22:25 05.07.2023
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на Милашину и Немова
0
651
21:10 05.07.2023
Часть батальонов белгородской самообороны получат оружие – губернатор Гладков
0
674
20:25 05.07.2023
Постпред РФ при ООН привел шокирующие факты жестокости бойцов украинских нацбатов
0
794
19:43 05.07.2023
Признать преступления ВСУ против детей Гутерриш не нашел в себе мужества - Небензя
0
768
19:15 05.07.2023
За неделю бензин в России подорожал в среднем на 14 копеек
0
740

Возврат к списку