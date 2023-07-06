Во Львове прозвучали взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов раздалось во Львове и Тернопольской области, власти объясняют это работой средств ПВО. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.