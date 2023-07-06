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Котяков предположил, что продолжительность рабочей недели может расти из-за дефицита кадров

10:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающей промышленности наблюдается в регионах России. Это могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах», — сказал Котяков.

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