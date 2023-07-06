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Кандидаты в водители стали реже сдавать практический экзамен на права с первого раза

10:05 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 108 тыс. кандидатов в водители с 1 марта текущего года с первого раза сдали практический экзамен на получение водительских прав, что почти на 12,2 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

«В РФ за период с 1 марта по 13 июня 2023 года практический экзамен на право управления транспортным средством с первого раза сдали 108 014 кандидатов в водители. За такой же период 2022 года — 120 197», — сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что при сдаче практического экзамена чаще всего кандидаты в водители допускают такие ошибки, как «нарушил требования дорожной разметки», «не включил сигнал указателя поворота», «неуверенно пользовался органами управления», «не уступил дорогу (создал помеху) ТС или пешеходу, имеющим преимущество». «Наиболее часто совершаемые ошибки при маневрировании во время постановки ТС на место стоянки „параллельная парковка“, „заезд в бокс“, — отметили в ведомстве.

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