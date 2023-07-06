Киеву понадобятся F-16 для морского контроля в случае срыва зерновой сделки — Зеленский

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители F-16 нужны Украине не только для контрнаступления, но и для контроля морского пути из Одессы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, полная версия которого опубликована в среду.

«Мы находимся в Одессе. Именно здесь начинается чрезвычайно важный для всего мира зеленый коридор, — сказал он. — Сегодня, если русские начнут блокировать этот коридор, нам нечего будет ответить на это, но F-16 дают нам возможность построить оборону этого коридора».

Он также утверждал, что в зоне боевых действий не рассчитывает получить преимущество в воздухе над ВКС РФ — «речь идет только о том, чтобы быть равными». Зеленский подчеркнул, что вести контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия».