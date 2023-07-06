В Киево-Печерской лавре при содействии силовиков опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции взломали замки и опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

«В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря. Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ», — говорится в сообщении в телеграм-канале церкви.