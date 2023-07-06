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Собянин: Более 60 договоров заключено с инвесторами по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

10:02 06.07.2023

В Москве специальная программа «1 рубль за квадратный метр в год» за 10 лет позволила сохранить 22 памятника архитектуры. По словам мэра Сергея Собянина, поскольку реставрация исторических зданий сложное и затратное дело, в эту сферу обычно вкладываются энтузиасты, влюбленные в старину, но им часто нужна серьезная поддержка города. «Для этого в 2012 году мы разработали специальную программу - «1 рубль за квадратный метр в год», - отметил глава города. - Инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а сразу после окончания реставрации арендная плата будет снижена до символического 1 руб. за 1 кв м в год. На реставрацию объекта культурного наследия отводится до пяти лет».

Градоначальник привел примеры спасенных зданий. Это, в частности, жилой дом купца Николая Баулина XIX века на Николоямской улице (д. 52, вл. 1), Чугунный павильон трамвайной остановки на Красностуденческом проезде (д. 17), городская усадьба Андрея Сытина в Сытинском переулке. (д. 5/10, стр. 5), особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке (д. 10, стр. 1), главный дом усадьбы Матвеевых в Волховском переулке (д. 21/5, стр. 1).

Как отмечает Собянин, потенциал программы «1 рубль за 1 квадратный метр» еще велик. «Сегодня в городе идут работы на 11 объектах аварийных культурного наследия - памятниках середины XVIII - начала XX века, - рассказал мэр. - Среди наиболее интересных - водонапорная башня, построенная в 1898 года, на станции «Москва-Товарная» Рязано-Уральской железной дороги (1-й Павелецкий проезд, д. 1/42, сооружение 1). Это самое маленькое из реставрируемых по программе зданий - всего 24,3 кв м. Арендатор планирует разместить в башне административные помещения, с возможностью экспонирования собственной продукции»».

Еще один инвестор реставрирует жилой дом начала XIX века в Казарменном переулке (д. 10, стр. 3), построенный в 1816-1817 годах. Другой инвестор приведет в порядок доходный дом XIX века в Хамовниках в Кропоткинском переулке (д. 10, стр. 1). Также восстанавливают проездные ворота Хорошевского конного завода на Таманской улице (д. 2, стр. 8). На Воронцовской улице (д. 19А, стр. 2) отреставрируют объект культурного наследия XVIII века – главный дом городской усадьбы - Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. В Скатертном переулке (д. 4/2) возвращают жизнь зданию конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.

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