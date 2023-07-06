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НОВОСТИ

В Ираке удерживают гражданку России и Израиля - СМИ

10:32 06.07.2023 Источник: Интерфакс

В Ираке несколько месяцев назад похитили и не отпускают гражданку Израиля Елизавету Цурков, у которой есть и гражданство России, сообщила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Jerusalem Post.

В правительстве считают, что Цурков захватили боевики шиитского формирования "Хезболла" в Ираке еще в марте 2023 года.

Дипломатические источники заверили, что израильские власти со своей стороны делают все возможное для ее освобождения и возвращения в Израиль, задействуют все возможные каналы и находятся на связи с ее семьей.

Цурков въехала в Ирак по российскому паспорту, чтобы собирать там материал для кандидатской диссертации, которую она пишет в университете Принстона, рассказал Jerusalem Post высокопоставленный дипломат. 

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