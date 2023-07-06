КНР ввела ограничения на экспорт галлия и германия для защиты нацбезопасности
11:32 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, для поддержания национальной безопасности. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин.
«Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — сказала Шу Цзюэтин. Она добавила, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом подобных товаров.
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