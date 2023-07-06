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Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб., евро превышал 102 руб.

11:05 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб., евро превышал 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 10:25 мск, доллар рос на 2,4% — до 93,19 руб. Евро достигал 102,007 руб., прибавляя 3,04%, свидетельствуют данные на 10:34 мск.

К 10:47 мск доллар находился на уровне 93,69 руб. (+2,95%). В то же время евро прибавлял 2,88%, поднимаясь до 101,85 руб., а юань рос на 2,77%, до 12,89 руб.

Индекс Мосбиржи к этому времени рос на 0,93% — до 2 831,09 пункта, индекс РТС теряет 1,63%, опускаясь до 953,52 пункта.

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