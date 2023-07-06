Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля — Набиуллина
11:20 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля, однако плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации. Такое мнение на Финансовом конгрессе Банка России озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в 5 раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», — сказала она, подчеркнув, что попытки влиять на плавающий курс заканчиваются «периодами глубокой девальвации».
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