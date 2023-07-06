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ВС США утверждают, что истребители РФ помешали американским БПЛА в Сирии

12:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) утверждает, что российские истребители в Сирии якобы совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» по отношению к американским БПЛА, которые проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени (совпадает с московским) 5 июля, когда якобы три российских истребителя приблизились к трем американским беспилотникам MQ-9 Reaper. По утверждению командующего СЕНТКОМ генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, истребители будто бы нарушили «установленные нормы и протоколы», выпустив «несколько парашютных сигнальных ракет перед БПЛА». Гринкевич также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил свой истребитель перед американским беспилотником и «включил форсажную камеру», затруднив таким образом оператору БПЛА управление аппаратом.

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

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