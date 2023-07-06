ЧВК «Вагнер» при необходимости будет мгновенно задействована в Белоруссии — Лукашенко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» при необходимости будут мгновенно задействованы в республике.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно», — сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.