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НОВОСТИ

ЧВК «Вагнер» при необходимости будет мгновенно задействована в Белоруссии — Лукашенко

12:05 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» при необходимости будут мгновенно задействованы в республике.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно», — сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

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