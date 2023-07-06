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ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК

12:20 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ нейтрализовали жителя Тюмени при попытке совершить теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и в пресс-службе Следственного комитета.

«На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера. При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ЦОС.

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