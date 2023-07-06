Во Львовской области обесточены три электроподстанции
12:32 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три электроподстанции обесточены во Львовской области, без света остались два населенных пункта. Об этом сообщает Минэнерго Украины.
«Во Львовской области обесточена одна линия электропередачи, три трансформаторные подстанции. Без света остаются два населенных пункта», — отмечается в телеграм-канале министерства.
Ведомство также сообщает, что в результате технологических нарушений в Ивано-Франковской области временно были обесточены более 38 тыс. потребителей. Также из-за технологических нарушений до сих пор обесточена часть потребителей в Днепропетровской и Киевской областях.
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