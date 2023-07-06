0
0
12
НОВОСТИ

Во Львовской области обесточены три электроподстанции

12:32 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три электроподстанции обесточены во Львовской области, без света остались два населенных пункта. Об этом сообщает Минэнерго Украины.

«Во Львовской области обесточена одна линия электропередачи, три трансформаторные подстанции. Без света остаются два населенных пункта», — отмечается в телеграм-канале министерства.

Ведомство также сообщает, что в результате технологических нарушений в Ивано-Франковской области временно были обесточены более 38 тыс. потребителей. Также из-за технологических нарушений до сих пор обесточена часть потребителей в Днепропетровской и Киевской областях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 06.07.2023
Греф: В банковском секторе не будет никаких проблем
0
15
12:20 06.07.2023
ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК
0
59
12:05 06.07.2023
ЧВК «Вагнер» при необходимости будет мгновенно задействована в Белоруссии — Лукашенко
0
93
12:00 06.07.2023
ВС США утверждают, что истребители РФ помешали американским БПЛА в Сирии
0
93
11:32 06.07.2023
КНР ввела ограничения на экспорт галлия и германия для защиты нацбезопасности
0
158
11:20 06.07.2023
Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля — Набиуллина
0
167
11:05 06.07.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб., евро превышал 102 руб.
0
170
11:00 06.07.2023
В Киево-Печерской лавре при содействии силовиков опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ
0
181
10:32 06.07.2023
В Ираке удерживают гражданку России и Израиля - СМИ
0
212
10:20 06.07.2023
Киеву понадобятся F-16 для морского контроля в случае срыва зерновой сделки — Зеленский
0
220

Возврат к списку