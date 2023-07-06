0
0
0
НОВОСТИ

Греф: В банковском секторе не будет никаких проблем

12:30 06.07.2023

Никаких проблем в банковском секторе России не будет, поскольку он постоянно подстраивается под текущие экономические обстоятельства. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.

«Если что-то получается хорошо, то мы говорим: «Завтра точно будут проблемы». Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Центральный банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме», – сказал Герман Греф.

По его словам, российский банковский сектор в отличие от многих других секторов экономики значительно более развит, чем западный.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.07.2023
Во Львовской области обесточены три электроподстанции
0
27
12:20 06.07.2023
ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК
0
59
12:05 06.07.2023
ЧВК «Вагнер» при необходимости будет мгновенно задействована в Белоруссии — Лукашенко
0
93
12:00 06.07.2023
ВС США утверждают, что истребители РФ помешали американским БПЛА в Сирии
0
93
11:32 06.07.2023
КНР ввела ограничения на экспорт галлия и германия для защиты нацбезопасности
0
158
11:20 06.07.2023
Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля — Набиуллина
0
167
11:05 06.07.2023
Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб., евро превышал 102 руб.
0
170
11:00 06.07.2023
В Киево-Печерской лавре при содействии силовиков опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ
0
181
10:32 06.07.2023
В Ираке удерживают гражданку России и Израиля - СМИ
0
212
10:20 06.07.2023
Киеву понадобятся F-16 для морского контроля в случае срыва зерновой сделки — Зеленский
0
220

Возврат к списку