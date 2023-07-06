Греф: В банковском секторе не будет никаких проблем
12:30 06.07.2023
Никаких проблем в банковском секторе России не будет, поскольку он постоянно подстраивается под текущие экономические обстоятельства. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
«Если что-то получается хорошо, то мы говорим: «Завтра точно будут проблемы». Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Центральный банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме», – сказал Герман Греф.
По его словам, российский банковский сектор в отличие от многих других секторов экономики значительно более развит, чем западный.
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