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НОВОСТИ

Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу — Лукашенко

13:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

«Он (Зеленский — прим. ТАСС) окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно и постепенно начал им (Западу — прим. ТАСС) предъявлять претензии в виде денег и нового оружия», — сказал он.

Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь.

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