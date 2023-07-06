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Киевский режим готовит территорию Украины для оккупации Западом — Захарова

13:05 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они [власти Киева] просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала Захарова.

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