Киевский режим готовит территорию Украины для оккупации Западом — Захарова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они [власти Киева] просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала Захарова.