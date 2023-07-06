СМИ больше освещали пристрастие Трампа к коле, чем тему кокаина в Белом доме — Трамп-младший
13:20 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские СМИ писали больше о пристрастии бывшего президента США Дональда Трампа к диетической коле, чем об обнаружении кокаина в Белом доме. Такое мнение в среду вечером выразил сын политика Дональд Трамп — младший.
«Для сравнения: СМИ поднимали больше шума из-за того, что мой отец пил по несколько диетических кока-кол в день, чем из-за того, что в Белом доме нашли кокаин, что еще и к эвакуации привело! Они сейчас просто пропагандируют взгляды демократов — не более того», — написал он в Twitter.
По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к камере хранения.
НОВОСТИ
- 14:00 06.07.2023
- Кремль не следит за перемещением Пригожина, «не имеет ни возможности, ни желания» — Песков
- 13:32 06.07.2023
- Киев фактически приступил к ликвидации УПЦ — РПЦ
- 13:15 06.07.2023
- Греф: Высокая конкурентоспособность банков стимулирована кризисами и политикой регулятора
- 13:12 06.07.2023
- Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв: Автомобильный мост через затон Новинки готов на 90%
- 13:05 06.07.2023
- Киевский режим готовит территорию Украины для оккупации Западом — Захарова
- 13:00 06.07.2023
- Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу — Лукашенко
- 12:32 06.07.2023
- Во Львовской области обесточены три электроподстанции
- 12:30 06.07.2023
- Греф: В банковском секторе не будет никаких проблем
- 12:20 06.07.2023
- ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК
- 12:05 06.07.2023
- ЧВК «Вагнер» при необходимости будет мгновенно задействована в Белоруссии — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать