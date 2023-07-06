СМИ больше освещали пристрастие Трампа к коле, чем тему кокаина в Белом доме — Трамп-младший

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские СМИ писали больше о пристрастии бывшего президента США Дональда Трампа к диетической коле, чем об обнаружении кокаина в Белом доме. Такое мнение в среду вечером выразил сын политика Дональд Трамп — младший.

«Для сравнения: СМИ поднимали больше шума из-за того, что мой отец пил по несколько диетических кока-кол в день, чем из-за того, что в Белом доме нашли кокаин, что еще и к эвакуации привело! Они сейчас просто пропагандируют взгляды демократов — не более того», — написал он в Twitter.

По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к камере хранения.