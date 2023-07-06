Киев фактически приступил к ликвидации УПЦ — РПЦ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Необходимо провести независимое международное расследование по данному поводу, говорится в заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в связи с гонениями на насельников Киево-Печерской лавры.

«Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви, что предполагает лишение ее особо чтимых святынь, к которым относится Киево-Печерская лавра. Преследования Украинской православной церкви имеют конечной целью переписывание истории украинского народа, лишение жителей Украины идентичности, связанной с единым для всех народов исторической Руси Владимировым крещением. <…> Призываем провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте синодального отдела.