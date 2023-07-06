Кремль не следит за перемещением Пригожина, «не имеет ни возможности, ни желания» — Песков
14:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеет для этого ни возможности, ни желания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее о том, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Нет, мы не следим за его (Пригожина — прим. ТАСС) перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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