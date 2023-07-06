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НОВОСТИ

Число ДТП с электросамокатами и другими СИМ выросло почти на 60% — глава ГИБДД

14:12 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти на 60% выросло в России число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом в четверг сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», — сказал он на пресс-конференции.

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