РФ высылает девять дипломатов Финляндии
14:32 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры на конфронтационный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с вызовом посла Финляндии Антти Хелантеря.
«Посол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране персонами нон грата объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт- Петербурге», — заявили в министерстве.
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комментарии(1)
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вв 14:41 06.07.2023
Высылать дипломатов недостаточно действенная мера. Надо своих всех отозвать из ряда недружественных стран. И выдать рекомендации всем россиянам за рубежом покинуть мегаполисы и районы военных баз. Тогда проникнуться пониманием.
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