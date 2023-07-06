РФ высылает девять дипломатов Финляндии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры на конфронтационный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с вызовом посла Финляндии Антти Хелантеря.

«Посол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране персонами нон грата объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт- Петербурге», — заявили в министерстве.