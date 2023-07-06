Искусственный интеллект применяется в 75% бизнес-процессов Сбера

14:08

Доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта (ИИ) составляет 75%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Мы хорошо продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в нашем финансовом бизнесе. За последний год доля бизнес-процессов Сбера, где применяется ИИ, увеличилась в Сбере на 10 процентных пунктов, до 75%», – сообщил он.

Ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично переданы в Сбере искусственному интеллекту. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.

Помимо финансового бизнеса Сбера, искусственный интеллект внедрен в Сбере также в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили, различные отраслевые решения для корпоративного бизнеса.