Договоренности Украины с другими странами не изменят исхода СВО — Песков
15:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договоренности Киева о получении военной поддержки от кого-либо не повлияют на исход специальной военной операции, и сегодняшняя ситуация на фронте это подтверждает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить с коллегами из Болгарии предоставление ими военной поддержки.
«Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает», — указал Песков.
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