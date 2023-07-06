Договоренности Украины с другими странами не изменят исхода СВО — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности Киева о получении военной поддержки от кого-либо не повлияют на исход специальной военной операции, и сегодняшняя ситуация на фронте это подтверждает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить с коллегами из Болгарии предоставление ими военной поддержки.

«Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает», — указал Песков.