ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки
15:12 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки поразила скопления военной техники и живой силы украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Клещеевки на донецком направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника», — сказал он.
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