ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки поразила скопления военной техники и живой силы украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Клещеевки на донецком направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника», — сказал он.