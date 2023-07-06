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НОВОСТИ

ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки

15:12 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки поразила скопления военной техники и живой силы украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Клещеевки на донецком направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника», — сказал он.

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