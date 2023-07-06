Уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. Об этом в четверг сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«В первую очередь те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он на пресс-конференции.