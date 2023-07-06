16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

«Главное, чтобы этот конфликт прекратился. <…> И то, что в сентябре они (переговоры — прим. ТАСС) состоятся — тоже маловероятно. Но очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.