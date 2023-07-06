Площадь лесных пожаров на юге России в этом году почти утроилась
16:32 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в нынешнем году возросла почти в три раза, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза», — сказал он в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в ЮФО.
«Причинами большинства лесных пожаров являются нарушения гражданами правил пожарной безопасности», — констатировал Патрушев.
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