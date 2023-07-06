Площадь лесных пожаров на юге России в этом году почти утроилась

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в нынешнем году возросла почти в три раза, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза», — сказал он в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности в ЮФО.

«Причинами большинства лесных пожаров являются нарушения гражданами правил пожарной безопасности», — констатировал Патрушев.