В Сбере более 90% потребительских кредитов оформляется онлайн
16:58 06.07.2023
Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются в СберБанк Онлайн. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на дискуссии «Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты» в рамках Финансового конгресса Банка России.
«У нас сегодня очень много вещей ушло в цифру, то есть продаются в цифровых каналах, – рассказал он. – Я приведу пример специально не из пассивов, а с активной точки зрения, со стороны кредитования. У нас более 90% потребительских кредитов оформляется в мобильном приложении. В принципе, сейчас это уже никого не удивляет, но СберБанк Онлайн всего 11 лет».
Кирилл Царев отметил, что очень сильно меняется потребительское поведение, и то, как и где будут предлагаться банковские продукты, становится не менее важным, чем сами продукты.
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