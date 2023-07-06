В Сбере более 90% потребительских кредитов оформляется онлайн

16:58

Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются в СберБанк Онлайн. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на дискуссии «Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты» в рамках Финансового конгресса Банка России.

«У нас сегодня очень много вещей ушло в цифру, то есть продаются в цифровых каналах, – рассказал он. – Я приведу пример специально не из пассивов, а с активной точки зрения, со стороны кредитования. У нас более 90% потребительских кредитов оформляется в мобильном приложении. В принципе, сейчас это уже никого не удивляет, но СберБанк Онлайн всего 11 лет».

Кирилл Царев отметил, что очень сильно меняется потребительское поведение, и то, как и где будут предлагаться банковские продукты, становится не менее важным, чем сами продукты.