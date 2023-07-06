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НОВОСТИ

Машины иностранных государств со штрафами за ПДД не будут выпускать из РФ

17:00 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобили иностранных государств, имеющие штрафы за нарушение правил дорожного движения в РФ, не будут выпускать из России. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», — сказал он на пресс-конференциии.

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