На Украине все хотят, чтобы контрнаступление шло быстрее, заявил Зеленский
17:12 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине все желают видеть более высокие темпы контрнаступления.
«Мы все хотим сделать это быстрее», — сказал он в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию с контрнаступлением.
Зеленский вновь выступил с утверждением, что американские истребители F-16, о которых Киев просит последние месяцы, могли бы сыграть ключевую роль в продвижении украинской армии. «F-16, а также другое оборудование, которое нам нужно, даст нам возможность продвигаться быстрее», — считает он.
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