На Украине все хотят, чтобы контрнаступление шло быстрее, заявил Зеленский

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине все желают видеть более высокие темпы контрнаступления.

«Мы все хотим сделать это быстрее», — сказал он в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию с контрнаступлением.

Зеленский вновь выступил с утверждением, что американские истребители F-16, о которых Киев просит последние месяцы, могли бы сыграть ключевую роль в продвижении украинской армии. «F-16, а также другое оборудование, которое нам нужно, даст нам возможность продвигаться быстрее», — считает он.