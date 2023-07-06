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НОВОСТИ

Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс — Столтенберг

17:40 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля в любом случае не сможет стать членом альянса, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Что возможно и что мы хотим достичь — это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли Швеция членом НАТО на саммите в Вильнюсе.

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