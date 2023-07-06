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В Сбере призвали не «хоронить» пассивную базу депозитов

17:38 06.07.2023

«Похоронить» пассивную базу банковских депозитов не получится, поскольку они продолжают расти. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев заявил на дискуссии «Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты» в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Я бы не стал в очередной раз пытаться похоронить пассивную базу депозитов, потому что каждый раз в разговоре, в интервью, особенно в период роста рынка ценных бумаг и большого притока туда новых игроков и денег, были вопросы: «Как теперь вы будете жить? Что случится с вкладами? Готовы ли вы к этому драматическому изменению?» Драматического изменения не происходит, пассивная база растет», – отметил Кирилл Царев.

Он не исключил, что появятся инструменты инвестирования, которые будут расти большими темпами. «Очень важно всем банкам правильно выстроить диалог с конечным клиентом, научиться разговаривать не на профессиональном языке, а на языке этого клиента. И для него каналы дистрибьюции правильно провести и этот диалог правильно выстраивать», – подчеркнул первый зампред Сбера.

По его словам, у клиентов есть интерес к брокерскому бизнесу и многим другим инструментам инвестирования, в том числе долгосрочного.

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