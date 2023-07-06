Южная Америка воспротивилась участию Зеленского в саммите ЕС–Латинская Америка - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17–18 июля, более того, они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита «все пункты, касавшиеся поддержки Украины». Об этом сообщил в четверг брюссельский портал EURACTIV, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

Перед саммитом лидеры прислали контрпредложение к проекту текста итоговой декларации на 21 странице, который ЕС им направил 4 июля, отмечает портал. По его данным, латиноамериканские лидеры «удалили все, касавшееся Украины».

Зеленский уже получил приглашение от председательствующей в Совете ЕС Испании, но его «пришлось аннулировать после возражений со стороны латиноамериканских лидеров», утверждает EURACTIV.