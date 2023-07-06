Южная Америка воспротивилась участию Зеленского в саммите ЕС–Латинская Америка - СМИ
18:30 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перед саммитом лидеры прислали контрпредложение к проекту текста итоговой декларации на 21 странице, который ЕС им направил 4 июля, отмечает портал. По его данным, латиноамериканские лидеры «удалили все, касавшееся Украины».
Зеленский уже получил приглашение от председательствующей в Совете ЕС Испании, но его «пришлось аннулировать после возражений со стороны латиноамериканских лидеров», утверждает EURACTIV.
НОВОСТИ
- 18:34 06.07.2023
- Сбер до конца года выдаст ипотечных кредитов более чем на 3,5 триллионов рублей
- 18:34 06.07.2023
- Сбер запустит платежные стикеры в массы
- 18:20 06.07.2023
- "Роснефть" выводит на рынок роботов для диагностики нефтехимического оборудования
- 17:40 06.07.2023
- Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс — Столтенберг
- 17:38 06.07.2023
- В Сбере призвали не «хоронить» пассивную базу депозитов
- 17:12 06.07.2023
- На Украине все хотят, чтобы контрнаступление шло быстрее, заявил Зеленский
- 17:00 06.07.2023
- Машины иностранных государств со штрафами за ПДД не будут выпускать из РФ
- 16:58 06.07.2023
- В Сбере более 90% потребительских кредитов оформляется онлайн
- 16:32 06.07.2023
- Площадь лесных пожаров на юге России в этом году почти утроилась
- 16:12 06.07.2023
- США в случае конфликта с КНР или РФ быстро потратят запасы высокоточного оружия — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать