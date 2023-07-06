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НОВОСТИ

Сбер запустит платежные стикеры в массы

18:34 06.07.2023

Сбер намерен в ближайшие дни запустить платежные стикеры в массовое использование. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Буквально в ближайшие пару дней запустим. Мы подготовили платежные стикеры. Помимо классических будут стикеры с героями «Союзмультфильма», – сказал он.

Сбер планирует выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будет ориентироваться на спрос клиентов, сообщает ТАСС.

Платежный стикер – вариант использования дебетовой сберкарты «Мир»: можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям или заблокировать стикер в случае утраты. Технология нужна в первую очередь владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно.

Стикер крепится к смартфону, платить им можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, также можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

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