Сбер запустит платежные стикеры в массы

18:34

Сбер намерен в ближайшие дни запустить платежные стикеры в массовое использование. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Буквально в ближайшие пару дней запустим. Мы подготовили платежные стикеры. Помимо классических будут стикеры с героями «Союзмультфильма», – сказал он.

Сбер планирует выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будет ориентироваться на спрос клиентов, сообщает ТАСС.

Платежный стикер – вариант использования дебетовой сберкарты «Мир»: можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям или заблокировать стикер в случае утраты. Технология нужна в первую очередь владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно.

Стикер крепится к смартфону, платить им можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, также можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.