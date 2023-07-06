Сбер до конца года выдаст ипотечных кредитов более чем на 3,5 триллионов рублей
18:34 06.07.2023
Сбербанк планирует по итогам 2023 года выдать ипотечных кредитов на сумму более 3,5 трлн руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Сбер» в этом году динамично растет. Мы выдали уже 1,8 трлн руб. ипотечных кредитов. Если сравнивать год с годом, это существенный рост. Мы ожидаем, что по году портфель существенно вырастет, – отметил он. – В этом году выдадим более 3,5 трлн руб. ипотеки. Доля кредитов по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) тоже растет. В прошлом году она составляла 5%. Сейчас она подросла до 10%».
Кроме того, по словам Кирилла Царева, Сбербанк ожидает роста потребительского кредитования по итогам года в районе 12-13%.
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