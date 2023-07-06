Сбер: Пройти этот кризис банкам помогли очень точные и своевременные решения регулятора
19:35 06.07.2023
Ключевым фактором, позволившим Сберу преодолеть негативные последствия кризиса 2022 года, стала масштабная автоматизация бизнес-процессов. Об этом рассказал на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он принял участие в пленарной сессии «Кризис как тест на финансовую устойчивость банков – уроки и вызовы». Спикерами стали представители банковского и научного сообщества.
По словам Александра Ведяхина, Сбер положительно оценивает систему стресс-тестов регулятора как важный способ оценки достаточности капитала и управления ликвидностью банковской системы. При этом банк разрабатывает и собственные стресс-сценарии и определяет меры для устранения возможных негативных последствий.
Одним из важных уроков, которые Сбер учитывает при модернизации своей бизнес-модели, стало изменение принципов международной деятельности. Банк будет развивать международный бизнес с упором на дружеские юрисдикции. Продолжать практику создания зарубежных дочерних банков он не намерен, заявил Александр Ведяхин.
Он также отметил, что российская банковская система почти всю свою историю живет в условиях постоянного стресса и резких изменений внешней среды. Риск-менеджмент лежит в основе требований регулятора и является основой выживания банков.
«Санкционные риски и макрошоки такого масштаба могли бы привести к банкротству многих ведущих мировых банков. Но российские банки показали высокую устойчивость, – отметил Александр Ведяхин. – С одной стороны, это результат опыта и уроков, которые были извлечены из прошлых кризисов. Но с другой стороны, пройти этот кризис банкам помогли очень точные и своевременные решения регулятора. Это не только меры поддержки, а скорее комбинация инструментов денежно-кредитной политики, валютного регулирования, ограничений на движение капитала и регулирования финансовых рынков».
НОВОСТИ
- 20:15 06.07.2023
- Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» объявила о приостановке деятельности
- 18:34 06.07.2023
- Сбер до конца года выдаст ипотечных кредитов более чем на 3,5 триллионов рублей
- 18:34 06.07.2023
- Сбер запустит платежные стикеры в массы
- 18:30 06.07.2023
- Южная Америка воспротивилась участию Зеленского в саммите ЕС–Латинская Америка - СМИ
- 18:20 06.07.2023
- "Роснефть" выводит на рынок роботов для диагностики нефтехимического оборудования
- 17:40 06.07.2023
- Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс — Столтенберг
- 17:38 06.07.2023
- В Сбере призвали не «хоронить» пассивную базу депозитов
- 17:12 06.07.2023
- На Украине все хотят, чтобы контрнаступление шло быстрее, заявил Зеленский
- 17:00 06.07.2023
- Машины иностранных государств со штрафами за ПДД не будут выпускать из РФ
- 16:58 06.07.2023
- В Сбере более 90% потребительских кредитов оформляется онлайн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать