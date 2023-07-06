Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» объявила о приостановке деятельности

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания OceanGate Expeditions заявила, что приостанавливает свою деятельность после того, как ее батискаф «Титан» затонул в водах Атлантического океана в июне.

«OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.