Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» объявила о приостановке деятельности
20:15 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
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