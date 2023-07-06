Посол Антонов: Киев будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину
20:40 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Призываем кураторов киевского режима проявить ответственность и повлиять на своих подопечных во избежание масштабной катастрофы. Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского», — подчеркнул дипломат. Он отвечал на вопрос журналистов по поводу утверждений украинского правительства о якобы имеющей место подготовке Россией подрыва ЗАЭС. Высказывания Антонова посольство привело в своем телеграм-канале.
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