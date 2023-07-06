Посол Антонов: Киев будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает США и Запад в целом повлиять на нынешние власти в Киеве, чтобы не допустить организации ими теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), способного привести к масштабной катастрофе. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, предупредив, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода на Украину воинского контингента НАТО.

«Призываем кураторов киевского режима проявить ответственность и повлиять на своих подопечных во избежание масштабной катастрофы. Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны. Вряд ли граждане США и Европы готовы идти стройными рядами в ад, в который затягивает планету правительство Зеленского», — подчеркнул дипломат. Он отвечал на вопрос журналистов по поводу утверждений украинского правительства о якобы имеющей место подготовке Россией подрыва ЗАЭС. Высказывания Антонова посольство привело в своем телеграм-канале.