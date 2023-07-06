Финляндия, фактически, закрывает гражданам РФ транзит для деловых поездок

20:50 Источник: Интерфакс

Неделовые поездки российских граждан в Финляндию и через эту страну в остальную часть Шенгенской зоны будут по-прежнему ограничены до дальнейшего уведомления, сообщила в четверг пресс-служба финского МИД.

"Сегодня, в четверг, правительство приняло постановление по этому поводу, которое вступит в силу в следующий понедельник. Одновременно будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в будущем деловым путешественникам будет разрешено путешествовать только в Финляндию, это значит, что транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, деловые путешественники должны будут иметь вескую причину для личного визита в республику. Владельцы недвижимости также обязаны иметь основания для личного присутствия.