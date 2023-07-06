Сбер: Каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, приносит около 7 рублей прибыли
20:35 06.07.2023
Рентабельность инвестиций Сбера в искусственный интеллект (ИИ) растет, и сегодня каждый рубль, вложенный банком в разработки и внедрение ИИ-решений, дает около 7 рублей прибыли. Об этом рассказал журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.
«На каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, мы получаем 6,7 рубля прибыли. Я думаю, до конца 2023 года мы будем получать на каждый рубль 8 рублей прибыли», – сообщил он.
Ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично переданы в Сбере искусственному интеллекту. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.
Помимо финансового бизнеса Сбера, искусственный интеллект внедрен в Сбере также в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили, различные отраслевые решения для корпоративного бизнеса.
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