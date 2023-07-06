Главком ВСУ сообщил американскому коллеге, что наступление «идет по плану» и попросил еще оружия
21:20 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, — написал Залужный в своем телеграм-канале. — Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану».
Залужный добавил, что он также обсудил с Милли «актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах».
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