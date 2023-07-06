Обозреватель WP призвал США «взять на себя бремя комплексной обороны Арктики»

22:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рискуют утратить влияние в арктическом регионе, если не будут предпринимать более активные шаги. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Кеннет Розен в опубликованной в четверг статье.

«Они (США — прим. ТАСС) рискуют остаться позади. Стратегические соперники быстро продвигаются к доминированию в регионе. За последнее десятилетие Россия вновь открыла и модернизировала до 50 баз времен холодной войны вдоль северного побережья <…>. Китай инвестировал в проекты по производству сжиженного природного газа на севере России. Индия также инвестировала в энергетические и минеральные ресурсы в Арктике», — отмечает Розен. Он также добавил, что США «не уделяют этому региону больше внимания».

Обозреватель призвал расширить американский флот ледоколов и «взять на себя бремя комплексной обороны Арктики».