Обозреватель WP призвал США «взять на себя бремя комплексной обороны Арктики»
22:02 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они (США — прим. ТАСС) рискуют остаться позади. Стратегические соперники быстро продвигаются к доминированию в регионе. За последнее десятилетие Россия вновь открыла и модернизировала до 50 баз времен холодной войны вдоль северного побережья <…>. Китай инвестировал в проекты по производству сжиженного природного газа на севере России. Индия также инвестировала в энергетические и минеральные ресурсы в Арктике», — отмечает Розен. Он также добавил, что США «не уделяют этому региону больше внимания».
Обозреватель призвал расширить американский флот ледоколов и «взять на себя бремя комплексной обороны Арктики».
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